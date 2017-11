Mercato : Cristiano Ronaldo en contact avec trois clubs, mais pas le PSG ?

Dans : Liga, Mercato, PSG.

L'avenir de Cristiano Ronaldo au Real Madrid semble assez flou, car même si certains estiment que CR7 joue avec les nerfs des dirigeants madrilènes juste pour faire grimper le prix d'une éventuelle prolongation de contrat, la star portugaise ne cache pas un vrai malaise. Alors, la presse espagnole se penche de plus en plus sur ce que pourrait être l'avenir de Cristiano Ronaldo l'été prochain lors du mercato.

Et selon Eco Diaro, trois clubs seraient déjà à l'affût si CR7 décide et obtient de pouvoir partir du Real Madrid, ce qui est toutefois loin d'être acquis. Premier sur la liste, Manchester United, les Red Devils ayant les moyens financier de s'offrir Cristiano Ronaldo sans prendre des risques excessifs avec le fair-play financier. Ensuite, il y aurait...Manchester City, le quotidien spécialisé espagnol affirmant que les Citizens ont déjà essayé plusieurs fois de faire venir CR7. Enfin le troisième club serait...non pas le PSG, mais Chelsea. Seul problème, l'avenir d'Antonio Conte à la tête des Blues est incertain et le joueur portugais ne partira pas dans un club où il y aura du flou dans ce domaine. Cristiano Ronaldo n'a donc pas fini de susciter bien des supputations, sauf s'il prolonge rapidement au Real Madrid avec une clause libératoire encore plus stratosphérique.