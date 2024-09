Même en tribunes, le Barça s’est raté à Monaco

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Leader invaincu en Liga, le FC Barcelone s’est incliné à Monaco (2-1) jeudi en Ligue des Champions. Mais plus que cette première défaite de la saison, c’est une pancarte affichée en tribunes qui provoque la colère des dirigeants catalans.

Le scénario s’est répété à Monaco. Comme face au Paris Saint-Germain (1-4) en avril dernier, en quarts de finale retour de la Ligue des Champions, le FC Barcelone a été plombé par un carton rouge récolté tôt dans la partie. Cette fois, c’est le milieu défensif Eric Garcia qui a abandonné les siens dès la 10e minute, après une mauvaise passe du gardien Marc-André ter Stegen. En infériorité numérique, les hommes d’Hansi Flick n’ont quasiment plus existé, si l’on excepte le but de Lamine Yamal, d’où sa défaite logique sur le Rocher.

Un dérapage nazi dans le kop catalan

Un premier revers forcément difficile à encaisser pour le leader de Liga qui réalisait jusqu’ici un excellent début de saison. Mais ce n’est pas le résultat ni le contenu du match qui agacent la direction du Barça. Si les dirigeants sont remontés après le déplacement à Louis-II, c’est plutôt à cause des supporters. Parmi les centaines de fans ayant fait le déplacement à Monaco, l’un d’entre eux a jugé intelligent d’afficher une pancarte avec l’inscription « Flick Heil », un jeu de mot en référence à « Sieg Heil » (salut nazi).

Indigne. Vergonyant. Fàstic i tristor que algú qui diu estimar al Club actui així.

Tot té un límit.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont condamné cette initiative malvenue. A commencer par la vice-présidente du FC Barcelone Maria Elena Fort. « Indigne. Honteux, a écrit la dirigeante en catalan sur X. Dégout et tristesse parce que quelqu'un qui dit aimer le club agit ainsi. Il y a une limite à tout. Cela ne doit plus jamais se reproduire. Plus jamais. » Le Barça va sans doute tenter d’identifier l’auteur de cette pancarte pour lui faire regretter son geste.