Mbappé va tuer le Barça, il pleure déjà

Le Real Madrid a récemment remporté la Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta. L'occasion pour Kylian Mbappé de glaner son premier trophée sous les couleurs madrilènes.

Le Real Madrid a parfaitement débuté sa saison mercredi soir dernier en battant l'Atalanta en Supercoupe d'Europe. C'était d'ailleurs la grande première pour Kylian Mbappé avec la tunique merengue. L'ancien du PSG et de Monaco a fait le travail puisqu'il a fait la différence en marquant un but malgré une prestation globale assez fébrile. De bon augure pour le Real Madrid et Kylian Mbappé, qui rêvent de tout remporter cette saison. D'ailleurs, chez la concurrence, on pense de moins en moins à pouvoir embêter le Real Madrid dans les prochains mois. C'est en tout cas l'avis de Cristobal Soria.

Le Real Madrid trop en avance sur ses adversaires en Liga

Sur le plateau d'El Chiringuito, le consultant qui ne porte pas le Real Madrid dans son coeur a en effet fait un constat assez limpide sur la situation actuelle en Liga et dans le foot espagnol en général : « Je commence déjà à assimiler ce qui s'en vient, le Real Madrid n'aura pas grand-chose à faire pour gagner les matchs ». Cristobal Soria sait en effet que la situation au Real Madrid ne cesse de s'améliorer avec les arrivées récentes, dont celle de Mbappé. Pas la même chose du côté des rivaux historiques de la Casa Blanca, dont le Barça, qui fait toujours face à des problèmes économiques importants. Pour beaucoup, le Real Madrid va plier la Liga assez rapidement. A moins d'une surprise. Car le message est clair : le club de la capitale espagnole veut conserver son hégémonie sur la scène nationale et européenne. Mais en Liga, l'écart qui s'est creusé au fil des mois semble quasiment insurmontable.