Mbappé écarté, le Real Madrid a trop besoin d'argent

Par Eric Bethsy

Interrogé par un supporter du Real Madrid, le président Florentino Pérez a confié qu’il tenterait de recruter Kylian Mbappé, mais pas cet été. En attendant, la Maison Blanche doit s’activer pour ce poste d’avant-centre.

La vidéo a fait le buzz ces derniers jours. Intercepté par un supporter du Real Madrid, le président Florentino a été interrogé sur sa volonté de recruter Kylian Mbappé. « Oui, mais pas cette année », a répondu le dirigeant, qui espère probablement attirer l’attaquant du Paris Saint-Germain après la fin de son contrat en juin 2024. Une tendance confirmée par le journaliste de Marca Pablo Polo.

Fan : "Presi, signe Mbappé !"



Florentino Perez : "Oui, mais pas cette année."

pic.twitter.com/vnYK5wEHVy — Real Madrid 🇫🇷 (@RMadridFrance_) June 10, 2023

« C'est un supporter qui a mis cette vidéo de Florentino sur ses réseaux sociaux, a commenté le spécialiste contacté par son confrère Alexandre Ruiz. Florentino entrait dans un restaurant pour manger, et il a répondu comme ça à la question de ce supporter du Real Madrid. On peut s'attendre à un été 2024 très chaud. Cette année, c'est évidemment compliqué parce que Kylian Mbappé est sous contrat. (...) On attend encore une bataille entre le PSG et le Real Madrid comme l'année dernière. »

Mais en attendant l’année prochaine, le Real Madrid ne peut pas se permettre d’attendre sans agir. La Maison Blanche se retrouve confrontée au départ de son buteur Karim Benzema. Une sortie que les Merengue souhaitent compenser avec l’arrivée de l’Anglais Harry Kane. « Le Real sait qu'il ne peut pas attendre Kylian Mbappé, a confié Pablo Polo. Après le départ de Karim Benzema en Arabie Saoudite, le Real est conscient qu'il faut acheter un numéro 9 important. Je pense que ce sera Harry Kane. »

Un dossier plus urgent avant Mbappé

« Ce sera difficile parce que Daniel Levy (le président de Tottenham, ndlr) ne veut pas vendre à 80 millions d'euros, a prévenu le journaliste espagnol. Mais s'il n'y a pas Harry Kane, évidemment que le Real sera sur le marché pour un autre attaquant qui coûtera cher. Pour gagner la Ligue des Champions et concurrencer Manchester City, et même pour gagner la Liga... Attention, Hazard, Benzema, Asensio et Mariano sont partis. C'est évident que le Real a besoin de se renforcer en attaque. Kylian Mbappé, ce sera une autre question à partir de 2024. » Pour le moment, le Parisien n’est plus prioritaire dans l’esprit des Madrilènes.