Malgré Zidane, le Real cible deux concurrents pour Benzema

Dans : Liga, Mercato.

Déçu du rendement de ses attaquants, le Real Madrid penser à renforcer son secteur offensif cet hiver. Au cours d’une réunion cette semaine, le président Florentino Pérez et le directeur général José Angel Sanchez ont de nouveau soumis cette hypothèse à Zinédine Zidane, qui n’a pas changé d’avis.

L’entraîneur madrilène fait confiance à son groupe, et plus particulièrement à Karim Benzema, en panne d’efficacité depuis le début de la saison. Mais face à l’insistance de ses supérieurs, le technicien ne peut rien exclure. « Ce qui est sûr c'est qu'on a la possibilité de recruter jusqu'au 31 janvier, donc ça, c'est là, et il peut tout se passer », a reconnu le champion du monde 1998 en conférence de presse.

Et pour cause, le Real aurait déjà lancé les démarches pour recruter un avant-centre de classe mondiale. D’après L’Equipe, la Casa Blanca aurait contacté l’entourage du Nerazzurro Mauro Icardi (24 ans) et de l’Allemand Timo Werner (21 ans). Bien sûr, le Real a les moyens financiers pour de tels transferts. Mais il sera difficile de convaincre l’Inter Milan et le RB Leipzig de vendre leur buteur en plein milieu de la saison.