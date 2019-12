Madrid : Karim Benzema aura un contrat en or jusqu'en 2022

Dans : Liga.

Son contrat avec le Real Madrid s'achevant en juin 2021, les rumeurs commençaient à s'intensifier concernant Karim Benzema. Mais l'attaquant français va finalement prolonger d'un an avec une hausse de salaire.

Il aura suffi que ce lundi des bruits commencent à circuler sur la possibilité de voir Karim Benzema quitter le Real Madrid lors du prochain mercato estival pour que subitement le vent tourne pour l’attaquant français. Alors que le quotidien AS affirmait que le PSG suivait de près la situation de KB9, qui sera en fin de contrat dans un peu plus d’un an chez les Merengue, Marca affirme cette fois que la prolongation de l’ancien lyonnais au moins jusqu’en 2022 et avec une hausse substantielle de son salaire a fait l’objet d’un accord entre le clan Benzema et Florentino Perez, un deal qui attendra la fin de saison pour être officialisé.

Benzema jusqu'en 2022 à Madrid et après ?

Considérant que Karim Benzema tient pour l’instant à bout de bras l’attaque du Real Madrid, et qu’il a toujours été un joueur sur lequel le club peut compter, Florentino Perez n’a pas tardé à boucler ce dossier histoire de ne pas prendre le risque d’un départ de KB9, qui pourrait être tenté par un dernier challenge. En 2022, Karim Benzema aura alors 34 ans, et il sera temps pour lui de faire le point sur la suite de sa carrière. Selon le média proche du Real Madrid, s’il se sent suffisamment en forme pour continuer à la maison blanche, alors il n’hésitera pas à prolonger un peu plus.