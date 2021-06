Madrid : Benzema a perdu son « grand frère » Zidane

Dans : Liga.

De retour en Equipe de France après cinq ans et demi d’absence, Karim Benzema a vécu à distance le départ du Real Madrid de Zinedine Zidane.

Meilleur buteur de la Casa Blanca avec 30 buts inscrits toutes compétitions confondues, Karim Benzema était l’atout offensif n°1 de Zinedine Zidane. Il faut dire que la relation entre les deux Français est extrêmement forte, ce qui a permis à Karim Benzema de donner le meilleur de lui-même durant toutes ces années sous les ordres de « Zizou » au Real Madrid. C’est logiquement avec beaucoup de tristesse et une grande dose de surprise que Karim Benzema a appris le départ de son entraîneur, remplacé la semaine dernière par Carlo Ancelotti, un autre entraîneur que le buteur formé à l’Olympique Lyonnais connaît bien et apprécie.

Benzema apprécie Carlo Ancelotti

« Si j’étais surpris ? Oui, bien sûr, c'était une surprise pour tout le monde, pas seulement pour moi. Mais c'est vrai, il a toujours été comme un grand frère pour moi. Parce que je le connais depuis longtemps et qu'il m'a beaucoup aidé sur le terrain et en dehors. C'était une décision difficile pour nous tous. Maintenant, nous avons un autre entraîneur et nous allons essayer de réussir à nouveau » a glissé Karim Benzema dans les colonnes du journal Marca avant de brièvement évoquer le retour de Carlo Ancelotti, avec qui « KB9 » a remporté une Ligue des Champions. « C'est une bonne nouvelle, nous le connaissons tous, les joueurs, les fans. C'est un grand entraîneur. J'aime sa philosophie du jeu, sa façon de voir le football, sa façon de gérer le groupe et de diriger l'équipe. Et il veut gagner tous les titres ». De quoi faire passer avec délicatesse la pilule du départ de Zinedine Zidane pour un Karim Benzema très affectif et qui était attaché au natif de Marseille.