Lionel Messi Ballon d'Or, il prend un KO !

Dans : Liga.

Il faudra encore attendre quelques mois avant de connaître le nom du Ballon d'Or, et si les fans de Lionel Messi sont persuadés que l'Argentin va décrocher son 7e trophée, ce dernier ne fait pas l'unanimité.

La victoire de l’Argentine face au Brésil en finale de la Copa America a permis à Lionel Messi de remporter son premier trophée majeur avec son équipe nationale. Une belle récompense pour le joueur désormais libre de tout contrat, et qui le remet en course pour le Ballon d’Or. L’armée de ses supporters a envahi les réseaux sociaux en tentant de convaincre tout le monde que la Pulga méritait largement ce prix attribué par un jury de journalistes au footballeur de l’année.

Cependant, c’est une évidence, si Lionel Messi est un joueur hors du commun, on ne peut pas dire qu’il ait énormément brillé depuis un an. Et c’est ce qu’a voulu rappeler Tony Yoka, champion olympique de boxe dans la catégorie des super-lourds en 2016 et qui prépare actuellement son prochain combat, lequel aura lieu sur le court central de Roland-Garros le 10 septembre. Une attaque frontale et sans détour.

Pour le boxeur français, Lionel Messi ne mérite aucunement d’avoir le Ballon d’Or en 2021. « On vit une époque où on veut donner le Ballon d’Or à un joueur qui a fini 3e de Liga, éliminé en 8e finale de la Ligue des champions en prenant 4-1 à domicile (6e année de suite en étant humilié en C1), qui a perdu la finale de la SuperCoupe d’Espagne en prenant un carton rouge pour avoir mis une droite à un adversaire. Et cela juste parce qu’il a mis 4 buts face au Chili, l’Equateur et la Bolivie ! S’il le gagne, ça sera le Ballon d’Or le plus moche et éclaté de l’histoire (…) Pour ceux qui me parlent de la Copa America, cette compétition avec 2 groupes de 5 équipes où les 4 premiers sont directement qualifiés en quarts de finale, vous n’avez pas honte », a lancé, via les réseaux sociaux, Tony Yoka. Si en réponse il a eu quelques insultes, personne n’a menacé de venir le cogner, le courage a ses limites.