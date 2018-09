Liga : Un petit 8-2 et le Barça s'offre le carton du week-end

Dans : Liga, Foot Europeen.

Le championnat espagnol est reparti, et avec lui ses scores parfois hallucinants. Cela a été le cas ce dimanche soir, avec l’énorme carton passé par le FC Barcelone à Huesca. Le promu y a pourtant cru avec un but marqué dès la troisième minute, avant la déferlante catalane. Le champion d’Espagne a progressivement accéléré pour finir en trombe, et s’imposer 8-2 au coup de sifflet final. Luis Suarez s’est régalé avec un doublé, tout comme Lionel Messi et tout le secteur offensif a été à la fête avec Dembélé ou encore Rakitic comme réalisateurs. Un score qui permet au Barça de conserver la tête de la Liga, à égalité avec le Real Madrid bien sûr.