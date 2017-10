Liga : Le match Barça - Las Palmas se jouera à huis clos !

Dans : Liga.

Compte tenu des manifestations se déroulant actuellement à Barcelone à l'occasion du référendum censé avoir lieu ce dimanche en Catalogne, malgré l'interdiction décidée par l'Espagne, la rencontre opposant le FC Barcelone à Las Palmas (16h15 sur BeIN SPORTS 3) se jouera à huis clos. Cette décision a surtout pour but d'éviter tout éventuel envahissement de terrain et tout éventuel débordement... Appelés en Equipe de France pour les matchs du 7 et du 10 octobre en Bulgarie et face à la Biélorussie, Samuel Umtiti et Lucas Digne ne sont pas titulaires pour cette rencontre.