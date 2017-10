Liga : Le Barça suit la Catalogne et fera grève mardi

Dans : Liga, Foot Europeen.

Dimanche, le FC Barcelone a tranquillement remporté son match de Liga contre Las Palmas (3-0)... devant un Camp Nou vide. Une première qui montre que l'heure est grave du côté du club catalan. Et ce lundi, le ton monte encore puisque les autorités espagnoles ont empêché le déroulement du référendum de l’indépendance de la Catalogne dimanche, avec des violences policières. Par conséquent et pour condamner ces actes, une grève générale est organisée en Catalogne ce mardi. Et le FCB va suivre le mouvement.

« Le FC Barcelone rejoint la grève organisée par la Table pour la Démocratie et le club sera fermé demain. Aucune des équipes professionnelles et du centre de formation du FC Barcelone ne s’entraînera demain au centre d’entraînement », a lancé, sur Twitter, le club catalan, qui adhère donc au mouvement de grève.