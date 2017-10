Liga : L'arbitrage vidéo introduit dès la saison prochaine

Dans : Liga, Foot Europeen.

Après la Serie A et la Bundesliga, c'est au tour de la Liga d'introduire dans son championnat l'arbitrage vidéo.

En effet, ce jeudi, le président de la fédération espagnole l'a annoncé. « L'assistance vidéo à l'arbitrage arrivera la saison prochaine. C'est notre intention. La technologie a fait irruption dans le football et il faut l'accepter. Des expérimentations officieuses devaient être menées dès cette saison sur plus de 70 rencontres. Ce seront des tests en off. Je veux dire, sans que vous sachiez qu'on est au travail », a expliqué, devant la presse espagnole, Juan Luis Larrea.

À partir de la saison 2018-2019, le championnat d'Espagne emboîtera donc le pas en utilisant la VAR, qui touche au carton rouge, à la validité d'un but marqué, au penalty et à l'identité d'un joueur sanctionné. La Liga effectuera le grand saut dans la modernité puisque, cette saison, c'est le seul des grands championnats européens à ne pas disposer de la Goal Line Technology.