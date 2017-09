Liga : Javi Calleja est le nouvel entraîneur de Villarreal

Dans : Liga, Foot Europeen.

Seulement quelques heures après avoir limogé Fran Escriba, Villarreal a d'ores et déjà nommé son nouvel entraîneur. Et celui-ci est Javi Calleja. Ancien milieu de terrain du sous-marin jaune entre 1999 et 2006, il était l'entraîneur de l'équipe réserve depuis le début de la saison. Pour relancer la machine, sachant que le club de la communauté valencienne est 14e de Liga après une cuisante défaite contre Getafe (0-4), Villarreal fait donc confiance à un homme de la maison.