Liga : Hermel est cash, pour virer Benzema il faut virer Zidane !

Dans : Liga, Foot Europeen.

Suite au mauvais match de Karim Benzema lors du Clasico contre Barcelone samedi (0-3), Fred Hermel a tenu à défendre l'attaquant français... en utilisant la force de Zinédine Zidane.

« C'est un moment compliqué pour Karim. C'est souvent lui qui sort, qui est sifflé... Mais ça c'est le lot de tous les joueurs, quand il y a des moments un peu difficiles. Il va falloir être fort, lui va l'être, moi je vais l'être avec lui et puis tous les autres, tous les joueurs ». Après la lourde défaite du Real Madrid contre le Barça, Zinédine Zidane a pris la défense de son buteur. Sorti sous les sifflets du Santiago-Bernabeu à la 66e minute de jeu, suite au carton rouge de Carvajal et alors que le FCB menait 2-0, KB9 vit une période compliquée. D'un point de vue collectif, sachant que Madrid est relégué à 14 points de Barcelone en Liga, mais aussi au niveau individuel, puisqu'il n'a plus marqué depuis la fin novembre.

Une disette qui inquiète dans la capitale espagnole. Sauf que malgré les critiques, Benzema ne bougera pas puisque Zidane est toujours sur le banc du Real, selon Fred Hermel. « C'est le bouc émissaire habituel. Les Espagnols ont du mal à le comprendre, mais tant qu'il y aura Zizou, il y aura Benzema. Vous voulez virez Benzema ? Virez Zizou ! », a lancé le correspondant de RMC, qui voit donc mal pourquoi les Merengue vireraient Zidane pour pourrir l'avenir de Benzema, alors que ce Real sort de deux saisons fantastiques.