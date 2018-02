Liga : Cristiano Ronaldo offre un penalty à Benzema, Zidane applaudit !

Dans : Liga, Foot Europeen.

Cristiano Ronaldo a tordu le cou à sa réputation de joueur individualiste ce samedi lors de la nette victoire du Real Madrid. En effet, en toute fin de match, et alors que les Merengue menaient 3-0 contre Alaves, CR7 a décidé de ne pas tirer le penalty accordé par l'arbitre, la star portugaise du Real Madrid laissant le soin à Karim Benzema de le frapper. Un penalty transformé par l'attaquant français, ce qui a permis de réconcilier un peu Karim Benzema avec les supporters madrilènes.

Après la rencontre, Zinedine Zidane a reconnu qu'il avait énormément apprécié le geste de Cristiano Ronaldo. « Le geste de Cristiano est très important. Karim avait juste besoin, après le match qu'il a fait, de marquer un petit but. Il a eu des occasions et il a fait marquer deux fois. Après, il y a ce geste de Cristiano pour Karim. Cela prouve bien qu'entre eux, il y a une bonne ambiance, un bon rapport. Et pour gagner, pour continuer dans ce que l'on fait, c'est super important », a expliqué l'entraîneur du Real Madrid, très heureux également de voir Gareth Bale réussir un match très convaincant. Des atouts dont le club espagnol aura besoin dans dix jours contre le PSG au Parc des Princes.