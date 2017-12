Liga : Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, divorce annoncé à Madrid ?

Dans : Liga, Foot Europeen.

Le Real Madrid s'est contenté d'un triste nul (0-0) samedi soir à Bilbao, et forcément la presse espagnole s'interroge sur les raisons des difficultés offensives des Merengue cette saison, et bien évidemment des soucis de Cristiano Ronaldo. Alors que CR7 est resté encore une fois muet face aux Basques, certains estiment que la star portugaise n'arrive plus du tout à trouver ses marques lorsqu'il est associé à Karim Benzema.

Et ce lundi, dans les colonnes de AS, Jorge Valdano, l'ancien attaquant international argentin et directeur sportif du Real Madrid au début des années 2000, met les pieds dans le plat. « Cristiano cherche à marquer dans n’importe quelle situation, et il a fait un bon match samedi, mais il ne s’est jamais trouvé avec Benzema. Contre Bilbao, Karim Benzema n’a pas cherché à jouer avec Cristiano Ronaldo et Cristiano Ronaldo n’a pas cherché à jouer avec Karim Benzema. Les statistiques démontrent qu’ils ne sont pas trouvés une seule fois lors de la seconde période. Ce sont des faits qui finissent par peser... », explique Jorge Valdano, clairement étonné que les deux joueurs soient aussi peu complémentaires cette saison. Reste à savoir ce qu'en pense Zinedine Zidane.