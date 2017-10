Liga : Cristiano Ronaldo est en panne, Zidane le défend

Dans : Liga, Foot Europeen.

Malgré la précieuse victoire du Real Madrid contre l’Espanyol Barcelone dimanche (2-0), Cristiano Ronaldo faisait la moue. Mais l'attaquant portugais peut compter sur le soutien de Zinédine Zidane.

Après deux saisons fabuleuses, la Maison Blanche connaît une remise en route difficile. Très bon en Ligue des Champions, le club madrilène traîne les pieds en championnat. Cinquième de Liga à sept points du Barça après sept journées, à cause notamment d'une défaite contre le Betis (0-1), le Real n'a pas encore retrouvé son vrai visage. Et ceci est sûrement lié à la mauvaise passe que traverse Cristiano Ronaldo. Toujours muet en championnat, le Ballon d'Or n'a pas marqué lors de trois matchs consécutifs, ce qui représente son pire départ avec le Real depuis son arrivée en 2009. Et cette disette commence à l'agacer, sa déception à l’issue de la victoire du Real dimanche étant visible. Mais pas de quoi affoler Zinédine Zidane.

« Il n'est pas fatigué, il a raté beaucoup de matchs. Il est très déçu car il n'a pas encore marqué, mais c'est le football. Sa passe décisive pour Isco était phénoménale. J'espère qu'au prochain match cela changera pour lui », a lancé, en conférence de presse, l'entraîneur du Real, qui estime donc que CR7 n'est pas encore à 100 % après avoir purgé une suspension de cinq rencontres en début de saison. Tout le contraire de son grand rival Lionel Messi, qui a déjà marqué 11 buts en Liga.