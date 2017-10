Le Real veut sacrifier Benzema, Bale et Modric pour un buteur

Dans : Liga, Mercato.

Depuis l’explosion des prix du marché cet été, un buteur de classe mondiale peut valoir très cher. Un attaquant comme Harry Kane (24 ans), par exemple, est devenu hors d’atteinte pour beaucoup de clubs.

Intéressé par l’avant-centre anglais, le Real Madrid aura donc fort à faire pour convaincre Tottenham, dont le président Daniel Levy est réputé dur en affaires. C’est pourquoi le champion d’Espagne envisagerait un incroyable deal ! Pour séduire le club londonien, le patron madrilène Florentino Pérez penserait à inclure deux anciens Spurs dans l’opération, à savoir Gareth Bale et Luka Modric. Et comme Harry Kane prendrait la place de Karim Benzema en pointe, le Français serait également mis dans la balance pour faire baisser le prix du transfert, croit savoir Diario Gol.

Une information à prendre avec précaution. Car on voit mal le Real se séparer de trois cadres de l’entraîneur Zinédine Zidane aussi brutalement. De plus, Bale et Benzema, qui vient de prolonger jusqu’en 2021, font partie des chouchous de Pérez. Sans oublier que la star merengue Cristiano Ronaldo n’accepterait pas d’évoluer aux côtés d’un buteur peu altruiste comme l’international anglais.