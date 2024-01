Le Real signe Mbappé et empoche 250 ME, c'est le coup parfait

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Et si le Real Madrid vendait Vinicius Junior pour faire de la place à Kylian Mbappé. Manchester United se prépare à faire une offre incroyable que pourrait bien accepter Florentino Pérez.

Nouvel homme fort de Manchester United, Sir Jim Ratcliffe a décidé de bouleverser le club et l’équipe des Red Devils en fin de saison. Il vient de nommer Omar Berrada au poste de directeur général du club, et la révolution est en marche que ce soit dans les coulisses ou sur le terrain, où le milliardaire anglais compte bien miser très gros pour redonner du prestige au club de son coeur. Et cela sans se soucier de faire des bénéfices ou sans rechigner s’il faut mettre la main à la poche.

250 ME, le Real Madrid dira oui !

Pour changer le visage de Manchester United, il faudra en effet miser gros, et une recrue d’ampleur est attendue. Ce pourrait être tout simplement Vinicius Junior. Ce dernier vient récemment de prolonger son contrat au Real Madrid, avec une clause d’un milliard d’euros. Mais la réalité est bien différente. En effet, selon ESPN, le pensionnaire d’Old Trafford se sent capable de faire l’offre qui fera dire oui à Florentino Pérez. Et ce ne sont pas les 150 millions d’euros avancés par la presse anglaise, mais bien la somme de 250 millions d’euros qui permettra de récupérer l’international brésilien. Un montant qui ferait de Vinicius Junior le joueur le plus cher jamais acheté, devant Neymar qui avait signé au PSG pour 222 ME en 2017.

Au Real Madrid, on ne compte clairement pas vendre Vinicius, mais si son rendement est en constante amélioration ces dernières années, son manque d’efficacité pourrait lui être fatal. En effet, l’idée de Florentino Pérez serait ainsi de faire place nette à Kylian Mbappé, qui adore jouer sur l’aile gauche, en laissant filer le Brésilien à Manchester United. Faire signer le joueur du PSG pour 0 euros et vendre Vinicius pour 250 ME, ce pourrait être l’opération du siècle sur le plan financier, sachant que cette somme ne ferait pas de mal aux finances madrilènes mises à mal par la construction du nouveau Bernabeu. Et nul doute que cette perspective pourrait compter dans l’esprit de Kylian Mbappé qui réserve pour le moment le choix de son futur club, mais sait qu’un problème tactique se posera s’il signe à la Maison Blanche et que Vinicius Jr est toujours là.