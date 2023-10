Le Real Madrid fait des cachotteries sur des gros dossiers

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

En pleine trêve internationale, le Real Madrid est en train de boucler trois très gros dossiers sans faire de bruit. Le club espagnol se blinde pour l'avenir.

Le marché des transferts du Real Madrid n’avait pas convaincu grand monde cet été. Le recrutement de Jude Bellingham a été légitimement applaudi mais pour le reste, les défaillances notamment sur le plan offensif ont été pointées du doigt. Mais pour le moment, cela n’empêche pas la Maison Blanche de très bien avancer, notamment parce que l’Anglais marche sur l’eau depuis le début de la saison. Le fait que le départ de Karim Benzema n’ait pas été compensé a tout de même le don d’inquiéter les socios, même s’il y a aussi des signes rassurants. Pour cela, il faut se plonger dans les coulisses d’un club qui avance en toute discrétion, ce qui n’était pas vraiment dans ses habitudes jusqu’à présent. En effet, selon plusieurs insiders dont Fabrizio Romano, Eduardo Camavinga a déjà prolongé son contrat. Le milieu de terrain français, arrivé en 2021 en provenance du Stade Rennais, prend de l’ampleur par sa polyvalence et sa capacité à apporter de l’énergie à l’équipe espagnole. Il en a été récompensé par un nouveau contrat, avec un salaire revu à la hausse, et qui l’emmène jusqu’en juin 2026 désormais. Pour aller acheter l’international français, les clubs devront dépenser un milliard d’euros, soit le montant de sa nouvelle clause libératoire.

Des clauses anti-Arabie Saoudite

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Mais ce n’est pas tout. En effet, la radio espagnole Cope annonce que Federico Valverde a lui aussi discrètement prolongé son contrat avec le Real Madrid. Le milieu de terrain uruguayen est lui aussi un joueur majeur de l’effectif de Carlo Ancelotti, et comme Camavinga, il a désormais une clause spéciale anti-Arabie Saoudite à un milliard d’euros, et un contrat jusqu’en juin 2028. Enfin, jamais deux sans trois a du se dire Florentino Pérez, qui aurait réussi également à boucler la prolongation de Vinicius Junior. Le Brésilien se posait des questions sur son avenir, avec une fin de contrat plus proche et l’envie d’aller voir autre chose que le football espagnol en raison des problèmes de racisme dans les stades. Mais récemment, le Brésilien a confié qu’il se voyait bien jouer toute sa carrière au Real Madrid, et il a joint le geste à la parole. Selon le journaliste Nicolo Schira, son contrat va être prolongé jusqu’en 2028, avec là aussi une hausse de salaire et une clause destinée à éloigner tous les candidats à sa venue sur le prochain marché des transferts.