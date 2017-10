Le Real de Zidane en Catalogne, comme si de rien n’était

Dans : Liga, Foot Europeen.

C’est dans un contexte assez particulier que le Real Madrid va défier les Catalans de Gérone dimanche (16h15), pour le compte de la 10e journée de championnat.

Après la proclamation de l’indépendance de la Catalogne par son président Carles Puigdemont vendredi, le club de la capitale espagnole sera forcément confronté à un climat tendu. Du coup, les médias locaux craignent des débordements autour de cette rencontre. Pas de quoi affoler la Liga qui n’a pas reporté le match. « Rien, aucune nouvelle », a indiqué l’entraîneur madrilène Zinédine Zidane, qui s’est montré serein en conférence de presse.

« Tout se passe avec normalité, a assuré le technicien français. Nous allons voyager cet après-midi et y jouer demain. Il ne faut pas que ce soit spécial pour nous. C'est un match de championnat qu'on va jouer, et c'est tout. Il faut penser à ça, pas au contexte. Bien sûr, on suit et on regarde ce qu'il en est de la situation. Mais nous, on se concentre uniquement sur le match. Il y a beaucoup de bruit alentour, je ne vais pas m'en mêler. Je ne considère que ce match. Nous allons nous déplacer et ce qui m'importe, c'est ce que nous allons faire sur le terrain. » Comme d’habitude lorsqu’ils se rendent en Catalogne, les Merengue devraient quand même débarquer dans un car banalisé.