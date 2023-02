Le plus décisif au monde, Griezmann ne plante pas pour rien

Dans : Liga.

De retour à un bon niveau avec l’Atlético Madrid, Antoine Griezmann est de nouveau capable de porter son équipe. L’attaquant français marque des buts importants. Une habitude pour le buteur le plus décisif au monde selon les statistiques de Marca.

A l’occasion du derby prévu ce samedi, Antoine Griezmann sera probablement la principale menace pour le Real Madrid. L’attaquant de l’Atlético Madrid retrouve peu à peu son meilleur niveau et redevient le chef d’orchestre de son équipe. Ce n’est pas un hasard si le Français a totalement regagné les faveurs de son entraîneur Diego Simeone, mais aussi celles des supporters qui ont oublié son départ au FC Barcelone, vécu comme une trahison à l’époque.

Il faut dire qu’Antoine Griezmann, auteur de sept buts et d’autant de passes décisives en Liga, réalise une saison convaincante. Dimanche dernier, l’international tricolore a inscrit le seul but de la rencontre face à l’Athletic Bilbao (1-0). Et c’est loin d’être la première fois. Antoine Griezmann avait déjà offert la victoire à l’Atlético Madrid à l’aller (0-1), contre le Betis Séville (1-2) et le FC Valence (0-1). Si l’on remonte jusqu’au début de sa carrière, Antoine Griezmann totalise 24 réalisations qui ont donné la victoire à son équipe, dont 21 en faveur des Colchoneros.

Record en vue pour Griezmann

Il s’agit tout simplement du meilleur total au monde ! Selon les statistiques relayées par Marca, ses poursuivants Harry Kane (19), Lionel Messi (19), Mauro Icardi (18), Iago Aspas (18) et Cristiano Ronaldo (18) restent assez loin derrière. Et le buteur le plus décisif au monde tient une bonne raison de poursuivre sur sa lancée. Car avec 149 buts inscrits, Antoine Griezmann n'est plus si loin de Luis Aragonés (173), meilleur buteur de l’histoire de l’Atlético Madrid. Ça ne sera sans doute pas pour cette saison. Mais le record est clairement à sa portée.