Le Barça paye les arbitres, Séville boycotte le déplacement

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Soupçonné de corruption envers José Maria Enriquez Negreira, ancien responsable des arbitres de Liga, le FC Barcelone n’a pas la cote en Espagne. Le FC Séville va défier les Blaugrana ce vendredi soir, sans ses dirigeants qui préfèrent boycotter le déplacement en Catalogne.

Nouvel épisode dans l’affaire José Maria Enriquez Negreira. Ce jeudi, le juge de Barcelone Joaquin Aguirre a accusé le FC Barcelone de corruption envers l’ancien responsable des arbitres de Liga. Les autorités ont mené une perquisition dans les locaux du comité technique de l’arbitrage. Autant dire que le football espagnol suit attentivement cette enquête. Chez le rival madrilène par exemple, l’entraîneur Carlo Ancelotti se dit préoccupé.

L'inquiétude de Carlo Ancelotti

« Je suis inquiet, comme tout le monde du football l'est sur ce sujet très grave, a réagi le coach du Real Madrid en conférence de presse. La justice travaille dessus et nous devons la laisser faire son travail. » L’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain reste prudent, alors que le FC Séville agit de manière plus radicale. Les dirigeants andalous, attendus en Catalogne pour le match contre le Barça ce vendredi soir, refusent de faire le déplacement à cause de cette affaire.

« Le FC Séville, après les dernières nouvelles et avancées dans l'affaire Negreira, et la nouvelle accusation de corruption présumée du FC Barcelone et de certains de ses anciens dirigeants, souhaite communiquer, par respect pour la compétition et nos supporters, qu'il montre son indignation totale et son rejet des pratiques menées par les anciens dirigeants du FC Barcelone accusés dans l'affaire Negreira. (...) Le FC Séville a suspendu les actes protocolaires du match de Liga contre le Barça et annonce l'absence de représentation dans la loge du stade de Montjuïc », a prévenu le club espagnol, pas emballé à l’idée de partager un moment avec le président catalan Joan Laporta.