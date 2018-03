Le Barça l'avoue, Messi peut partir à tout moment

Dans : Liga, Mercato.

En novembre dernier, le FC Barcelone annonçait avec fierté la prolongation de Lionel Messi (30 ans) jusqu’en 2021.

Ainsi, le club catalan se protégeait d’un départ de son milieu offensif qui se dirigeait vers la fin de son bail l’été prochain. Et surtout, les Blaugrana en profitaient pour éloigner les admirateurs de l’Argentin en augmentant considérablement le montant de sa clause libératoire. En effet, il faut désormais lâcher 700 M€ pour arracher « La Pulga » au Barça. Sauf qu’avec le marché actuel, et après le transfert de Neymar au Paris Saint-Germain pour 222 M€ l’été dernier, le directeur financier et stratégique Pancho Schröeder n’est toujours pas serein.

« Nous avons mis en place une clause qui nous semble suffisante pour que Messi termine sa carrière au FC Barcelone. Mais cela étant dit, nous pensions aussi il y a un an que la clause pour Neymar était suffisante pour retenir le joueur. L’été dernier, il s’est avéré que ce n’était pas le cas, a rappelé le dirigeant barcelonais à Sky Sports. Je n’ai pas de boule de cristal et ces jours-ci les choses deviennent un peu folles. » A priori, le Barça n’a pas de souci à se faire pour sa star.