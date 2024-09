La machine Koundé, le Barça n’avait jamais vu ça

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Systématiquement aligné depuis le début de la saison, Jules Koundé refuse de se reposer. Le défenseur polyvalent du FC Barcelone se sent capable de disputer tous les matchs. Il faut dire que l’international français travaille constamment sa condition physique, sous les yeux d’un Hansi Flick totalement bluffé.

Jules Koundé ne fait plus rire. Un temps moqué pour son style vestimentaire lors des rassemblements de l’équipe de France, le défenseur central ou latéral droit du FC Barcelone enchaîne les performances de haut niveau. C’est simple, depuis le début de la saison, le Français a disputé tous les matchs du Barça en intégralité. Etant donné le calendrier chargé, avec des matchs tous les trois ou quatre jours, l’entraîneur Hansi Flick a bien tenté de ménager Jules Koundé. Mais le bourreau de travail tient absolument à rester sur la pelouse.

🎙️ Hansi Flick jokes when a reporter suggests the possibility of resting Jules Kounde: pic.twitter.com/tRNMa0aSt8 — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 27, 2024

Alors avant le déplacement à Pampelune pour y affronter Osasuna samedi soir, le coach allemand ne cherche même plus à convaincre l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux. « Une bonne opportunité de le reposer ? Vous pouvez lui dire qu'il doit se reposer, c'est votre mission, a plaisanté Hansi Flick en répondant à un journaliste. C'est incroyable. Je n'ai jamais connu ça auparavant. Il veut s'entraîner après les matchs. Je lui dis : "Allez viens, aujourd'hui tu ne fais que des soins." Mais il répond : "Non, je serai sur le terrain." »

Flick ne s'en plaint pas

« C'est incroyable parce que c'est un professionnel absolu qui prend soin de son corps, de tout, a décrit le technicien passé par le Bayern Munich. Et c'est bon de voir qu'il veut s'améliorer et qu'à chaque séance d'entraînement, il essaie de donner le meilleur de lui-même. C'est fantastique. Ce n'est pas normal, cette attitude, mais c'est bien. » D’autant que le Barça, qui n’a pas conservé João Cancelo suite à son prêt la saison dernière, n’a pas vraiment de doublure au poste de latéral droit. Si ce n’est le jeune et inexpérimenté Hector Fort (18 ans).