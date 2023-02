Scandale en Liga, le Real Madrid n'ose pas attaquer le Barça

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

Suite aux récentes révélations concernant le Barçagate, la Liga a publié un communiqué avec 40 des 42 clubs professionnels espagnols pour demander des explications sur les paiements frauduleux des Catalans envers l'ancien numéro 2 de l'arbitrage en Espagne.

Javier Tebas, président de la Liga, est toujours plus en guerre avec le FC Barcelone. Déjà contrarié par le souhait du club de la Catalogne de s'éloigner de l'UEFA avec la Super League, le patron du football espagnol a été secoué comme beaucoup d'autres personnalités du ballon rond par l'enquête sur les actions litigieuses du Barça avec José Maria Enriquez Negreira. La justice espagnole enquête actuellement sur cette affaire où les Blaugranas auraient versé depuis 2001, plus de 6 millions d'euros à l'ancien arbitre espagnol. Dans un communiqué publié par la Liga, tous les clubs de la première et de la deuxième division, à l'exception du Real Madrid et du FC Barcelone, ont exprimé leur préoccupation sur cette affaire d'une extrême gravité.

Javier Tebas demande des explications claires au Barça

Une déclaration commune aux clubs espagnols, à l'initiative de Javier Tebas qui souhaite mettre la pression sur les deux cadors européens. Le Real Madrid est donc le seul club à ne pas s'exprimer sur les affaires de son plus grand rival. Les dirigeants de la Liga ont récemment demandé des explications à Joan Laporta, président du FC Barcelone. La Liga exige que le dirigeant barcelonais quitte son poste s'il n'est pas en mesure d'offrir des explications claires à la justice espagnole et à l'instance qui gère le football dans le pays. Après Manchester City, c'est au tour du FC Barcelone d'être dans la tourmente alors que les Catalans sont actuellement premiers du championnat avec 8 points d'avance sur le Real Madrid. La course au titre en Espagne, aussi effrénée soit-elle, est parasitée par une affaire qui secoue autant le football espagnol que toute la Catalogne. Et dans l'ombre de cette histoire, on voit évidemment que Florentino Perez ne veut pas pourrir la vie du Barça avec qui il rêve toujours de créer la Super League.