Les années ne comptent pas pour le Real Madrid et Benzema

Eblouissant cette saison et peut-être futur ballon d'or 2022, Karim Benzema est au sommet de son art à 34 ans. Un âge qui ne semble pas gêner le Français, ni son club du Real Madrid tout proche de le prolonger pour une année supplémentaire.

Il a été l'homme de la ligue des champions 2021-2022, au moins lors des phases finales. Karim Benzema n'a jamais semblé si fort qu'en ce moment. Avec le Real Madrid, le Français a inscrit 43 buts en 43 matches. Surtout, il a éliminé le PSG par un triplé en huitièmes de C1. Il a fait de même avec Chelsea en quarts (un triplé puis un but au retour). Enfin, Manchester City en a pris trois également en demies. Avec Kylian Mbappé, Karim Benzema est sans doute le meilleur attaquant au monde actuellement. Un statut et des performances qui n'ont pas échappé au Real Madrid.

En effet, le club merengue est bien décidé à conserver son attaquant français à l'avenir. Selon le journal espagnol ElConfidencial, les discussions pour une prolongation sont bien avancées entre les deux parties. Le contrat de Benzema qui court jusqu'en juin 2023 serait ainsi prolongé pour une année supplémentaire avec pour échéance juin 2024.

