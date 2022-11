L'astuce du Barça pour un mercato d'enfer en janvier

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Le FC Barcelone est dans une situation financière précaire depuis plus d'un an et demi. Toutefois, cela ne l'a pas empêché de réaliser un mercato estival solide. Le président catalan Joan Laporta peut récidiver en janvier mais il devra dégraisser un maximum pour ce faire.

Même sur un fil, Joan Laporta ne veut pas que le Barça perde son standing en Europe. Confronté à des problèmes de dettes depuis plusieurs mois, le FC Barcelone conserve toujours la même ambition sportive. Cela se voit au mercato. L'été dernier, les Blaugranas ont recruté Robert Lewandowski, Raphinha, Franck Kessié ou encore Andreas Christensen. Des noms réputés qui ont nécessité pour la plupart des sommes importantes. Même si le club catalan a réduit sa dette, ces achats pèsent lourd sur des finances limitées. Pour compenser, il a fallu notamment vendre une partie des droits TV ainsi que le nom du Camp Nou à Spotify.

Un joueur acheté pour un vendu, Memphis va devoir partir

Beaucoup d'observateurs estiment que le Barça est au bord du précipice avec tous ces artifices financiers utilisés. En plus, le budget du club a été calculé en intégrant une qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Autant dire que l'élimination en poules va donner des maux de tête au comptable du Barça lors des prochains mois. Ce n'est pas le cas de Joan Laporta. Pour lui, l'effectif barcelonais est suffisamment compétitif pour ne pas avoir à recruter. Cependant, il ne serait pas contre renforcer l'équipe en prévision du futur. Il faudra alors que certains éléments quittent le club dans le même temps.

Le président du Barça Joan Laporta : « Nous avons signé des joueurs cet été. Dans le principe, nous n’avons rien à faire cet hiver ! » 👀 pic.twitter.com/jOboGKUF2L — BeFootball (@_BeFootball) November 28, 2022

« En ce moment, nous sommes soumis à la règle du 1/1 (vente obligatoire d’un joueur pour en acheter un autre) jusqu’à la fin de la saison, mais dès cet été, nous repasserons à la règle du 1/4 (ventes de quatre joueurs pour en acheter un). Si nous devons faire des recrutements, il vaut mieux le faire cet hiver », a t-il indiqué au quotidien catalan Sport. En d'autres termes, un joueur comme Memphis Depay qui est annoncé partant ne sera pas retenu. C'est la condition indispensable pour offrir une marge aux Catalans menacés par les règles imposées par Javier Tebas. Laporta ne les aime pas et a appelé les instances espagnoles « à plus de flexibilité ». Si Laporta se dit officiellement content de son équipe, personne n'est dupe sur la contrainte financière qui guide sa parole. S'il le peut, il ne se privera pas de ramener de nouveaux éléments en Catalogne.