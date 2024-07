Kylian Mbappé reçoit un cadeau royal, il y a un problème

Dans : Liga.

Par Adrien Guyot

A peine arrivé au Real Madrid, Kylian Mbappé a déjà été gâté par la direction du club madrilène. L’attaquant français a reçu un cadeau que reçoivent tous les joueurs à leur arrivée. Histoire d’être parfaitement intégré à son nouveau collectif.

A mi-juillet, plusieurs mouvements durant le mercato ont marqué les esprits plus que d’autres. Le départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain a été le principal changement de l’été, et le natif de Paris a signé, comme prévu, au Real Madrid, maison qui lui semblait promise depuis plusieurs saisons déjà. Il n’y avait peu de suspense quant à l’identité de son futur club, lorsque le joueur formé à Monaco a annoncé son départ du PSG sur ses réseaux sociaux début mai, gardant le suspense jusqu’au bout. Finalement, le dossier a enfin abouti, après sept saisons à Paris.

La présentation du joueur a eu lieu dans un stade Santiago Bernabéu bondé après l’Euro, et le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain a eu le droit à un accueil chaleureux, l’occasion pour lui de se familiariser avec ses nouveaux supporters. Quelques jours seulement après son arrivée, la star des Bleus a eu le droit à un premier cadeau d’envergure dans la capitale espagnole.

Mbappé ne peut pas utiliser ce superbe cadeau

Selon les informations de Defensa Central, média madrilène, Kylian Mbappé a commencé à profiter des nombreux avantages lorsque l’on devient un joueur du Real Madrid. Le géant espagnol a en effet un partenariat avec la marque de voiture allemande BMW, et une voiture est offerte à chaque joueur madrilène en début de saison. Cependant, qui dit joueur spécial dit voiture spéciale. En effet, la voiture qu’a offerte la direction madrilène au joueur de 25 ans est la BMW i7, qui a la particularité d’être électrique, sera exceptionnellement à deux moteurs, et possède 660 chevaux, ce qui permet à Mbappé de passer de zéro à cent kilomètres par heure en un peu moins de quatre secondes. Seul problème, mais de taille, Mbappé ne possède pas encore le permis de conduire, lui qui avoue ne pas en avoir réellement besoin, et il laissera donc le soin à ses chauffeurs de le guider dans son nouveau bolide.

De plus, le Real a intégré un système de divertissement permettant à sa nouvelle star de regarder des films et des séries pour Mbappé, comme pour tout joueur des Merengue. Un accueil royal, qui permet à Mbappé d’être dans de très bonnes conditions à l’aube d’entamer sa première saison avec le plus grand club du continent.