Kylian Mbappé inutile, le Real Madrid a trouvé son buteur

Le Real Madrid n'attend plus forcément Kylian Mbappé comme le Messie. Après la victoire sur Getafe et le doublé de Joselu, le club espagnol fait passer quelques messages.

Le Real Madrid continue d’enchainer les matchs et sa récente victoire de jeudi dans le derby contre Getafe lui permet de prendre la tête de la Liga face au surprenant club de Gérone. Tout se passe donc bien pour Carlo Ancelotti, qui voit son équipe, en dehors de son élimination en Coupe du Roi, enchainer les prestations plutôt convaincantes. Et peu importe les absences ou les blessures et suspensions, l’entraineur italien parvient toujours à trouver la bonne combinaison pour tirer le meilleur de son équipe. C’est encore le cas face à Getafe avec l’apport de Joselu, le seul attaquant recruté cet été par le Real Madrid pour compenser le départ de Karim Benzema. Le buteur espagnol a trouvé la faille à deux reprises pour porter son équipe. Si Joselu est connu pour ses talents de finisseur, le voir ainsi marquer des points n’est pas anodin. De quoi ne pas rendre le recrutement de Kylian Mbappé absolument urgent.

Le Real Madrid cajole enfin Joselu

A l’heure où le Real Madrid tente de convaincre Kylian Mbappé de faire le grand saut et de quitter le PSG, Carlo Ancelotti s’amuse visiblement beaucoup de la réussite de son attaquant espagnol. Pour lui, la Maison Blanche a trouvé son finisseur. Du moins pour cette saison. « Il fait tout ce qu’il faut pour rester dans la rotation. Son travail est spectaculaire. C’est une bénédiction d’avoir un joueur de cette qualité. Une personne très humble, très sérieuse, nous sommes tous ravis de lui au club », a glissé Carlo Ancelotti après le succès face à Getafe. De beaux compliments, même si Don Carlo sait aussi entretenir les spirales positives dans son vestiaire. C'est aussi le cas du Real Madrid, qui dans un message sur Instagram via ses réseaux officiels, met en avant Joselu et la précision "Et rien d'autre", pour faire comprendre qu'il n'en fallait pas plus.

Mais ce coup de projecteur mis sur Joselu, qui n’avait pas souvent eu du temps de jeu comme titulaire cette saison, inspire en tout cas la presse madrilène, pour qui l’Espagnol représente peut-être le chainon manquant pour une nouvelle organisation offensive moins dépendante de la forme de Jude Bellingham. Le Real Madrid va en tout cas travailler sur le sujet en vue des matchs de Ligue des Champions, même si cela ne l’empêche pas d’être toujours très intéressé par la signature de Kylian Mbappé dans les prochaines semaines. Mais comme Florentino Pérez l’a toujours expliqué ces derniers mois, la Casa Blanca n’est plus aussi dépendante de la signature du joueur du PSG que c’était le cas il y a quelques années. Un message au timing décisif.