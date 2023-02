Benzema menacé, et cette fois ce n'est pas en France

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Capitaine et buteur du Real Madrid, Karim Benzema pourrait voir un concurrent de taille débarquer dans la capitale espagnole cet été.

Ces dernières années, l’unique priorité du Real Madrid en attaque se nommait Kylian Mbappé. L’été dernier, le club merengue pensait tenir le bon bout dans le dossier de l’attaquant parisien, lequel était libre de quitter le PSG pour s’engager en faveur du Real. A la surprise générale, le natif de Paris a finalement prolongé son contrat en faveur du champion de France en titre, un terrible coup dur pour le Real Madrid, qui n’a finalement recruté aucun avant-centre. A priori, il sera impossible pour le club espagnol de recruter Mbappé l’été prochain, alors que le champion du monde 2018 est encore sous contrat avec le Paris SG jusqu’en juin 2024. C’est ainsi que selon le site Fichajes.net, le Real Madrid a activé une nouvelle piste en attaque. Il ne s’agit pas d’Erling Haaland, un autre joueur parfois associé au club de la Casa Blanca puisque c’est Dusan Vlahovic qui est ciblé par le Real Madrid. Recrue phare de la Juventus Turin en provenance de la Fiorentina pour 80 millions d’euros en janvier 2022, Dusan Vlahovic a connu des premiers pas difficiles au sein de la Vieille Dame.

Dusan Vlahovic priorité du Real cet été ?

Il faut dire que collectivement, l’équipe de Massimiliano Allegri ne permet pas vraiment à un avant-centre de s’épanouir et d’empiler les buts. Sanctionnée d’une pénalité de 15 points en raison d’irrégularités dans plusieurs transferts, la Juventus Turin a dégringolé au classement et sauf miracle, les coéquipiers de Paul Pogba ne disputeront pas la Ligue des Champions la saison prochaine. Un camouflet pour Dusan Vlahovic qui pourrait bien pousser le Serbe à quitter le club turinois. Une situation dont souhaite profiter le Real Madrid pour s’attacher les services d’un attaquant jeune (23 ans) et de niveau international. Pour l’heure, le tarif fixé par la Juventus Turin pour le transfert de Dusan Vlahovic mais à priori, « l’argent ne sera pas un problème » selon le média, qui affirme que le Real Madrid est prêt à signer un gros chèque pour recruter un avant-centre de ce calibre cet été. L’objectif du club merengue à court terme est de pouvoir faire souffler Karim Benzema avec un joueur de niveau équivalent. A plus long terme, l’idée est bien sûr que Dusan Vlahovic soit le successeur du Français qui, à 35 ans est proche de la fin de sa carrière.