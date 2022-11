« Je chie sur ta pu... de mère », Gerard Piqué insulte l'arbitre pour sa dernière

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Remplaçant pour son dernier match avec le FC Barcelone, Gerard Piqué a fini sa carrière, sans jouer, sur une expulsion après avoir insulté l'arbitre.

Le football se souviendra longtemps de l’incroyable palmarès de Gerard Piqué, mais probablement pas de sa très triste dernière saison avec le Barça, et encore moins de son dernier match. Fêté par le Camp Nou le week-end dernier, le défenseur espagnol était remplaçant mardi soir pour le match de Barcelone à Osasuna. Et, alors que Xavi pensait pouvoir le faire entrer en seconde période, Gerard Piqué, alors remplaçant, a été expulsé lors du retour des deux équipes vers les vestiaires après un échange verbal avec l’arbitre.

Gerard Piqué finit sur une très mauvaise note

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

Selon ce dernier, qui l’a consigné dans son rapport, l’ancien compagnon de Shakira l’a copieusement insulté, craquant complètement pour ce qui était son dernier match. « Tu as vu le corner que tu as sifflé ? Tu es l'arbitre qui nous a le plus niqué (...) C’est une putain de honte, je chie sur ta pu... de mère! » a lancé le défenseur barcelonais, raccompagné par le service de sécurité de Barcelone vers le vestiaire avant d’aller plus loin dans son coup de colère. Seule bonne nouvelle pour Piqué, sa carrière étant terminée, il n'a que faire de la suspension qui sera prochainement décidée par la commission de discipline de la Liga.