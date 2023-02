Immunisé, Benzema ne peut quitter le Real cet été

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Joueur majeur du Real Madrid ces dernières années, Karim Benzema n'est pas assuré de rester chez les Merengues. Il arrive en fin de contrat en juin 2023 et, à 35 ans, la question d'un départ se pose. Heureusement, son statut au club plaide pour lui.

En un an seulement, Karim Benzema pourrait connaître les deux extrêmes au Real Madrid. De l'allégresse en mai 2022 quand il avait porté les Merengues jusqu'au 14e titre de champion d'Europe à la tristesse d'être poussé dehors pour un âge trop avancé. Le Français, en fin de contrat en juin prochain, n'a pas encore prolongé avec le club madrilène. S'il reste un élément fort de l'équipe et qu'il maintient une bonne forme physique, il ne peut ignorer les exemples passés. Ceux de Raul, Cristiano Ronaldo ou encore Sergio Ramos, tous libérés par Florentino Perez à cause de leur contrat.

Buts et Ballon d'Or rendent Benzema intouchable

Doit-on être inquiet pour l'avenir de Karim Benzema au Real ? Non, pour le très informé Juan José Dorado. Le correspondant espagnol d'Europe 1 basé à Paris est optimiste concernant une suite de l'aventure du Français à Madrid. Même si le mercato estival laisse la porte ouverte à un départ, il estime que Karim Benzema a trop apporté au club merengue pour partir aussi facilement. Selon lui, le Real Madrid peut et se doit d'offrir un contrat supplémentaire à une légende comme Benzema.

« On a posé la question à Ancelotti. On lui a demandé : « Est-ce que vous avez commencé à chercher un attaquant pour remplacer Karim Benzema ? » Et, il nous a dit NON. Il n’irait pas chercher un attaquant, Benzema serait là la saison prochaine. Je suis convaincu qu’il va rester. Il y a une règle non écrite du côté du Real Madrid : si le Ballon d’Or en titre est en fin de contrat et veut continuer, il peut le faire. C’est le cas de Modric qui a continué une année de plus. Aujourd’hui, au Real Madrid, personne ne pourrait comprendre que le deuxième meilleur buteur du club (336 buts) puisse partir. Il a gagné 26 titres (27 depuis samedi) et personne ne le voit en-dehors du Real Madrid. Mais, on sait aussi qu’Ancelotti on sonne à sa porte pour qu’il aille entraîner le Brésil et que Karim Benzema est réclamé par l’Arabie saoudite. Mais, pour l’instant, tout le monde est convaincu que Benzema ne partira pas. Il est heureux ici », a t-il développé dans Europe 1 Sport. Il faut dire aussi qu'il n'est pas évident de trouver et recruter un remplaçant, aussi fort que Benzema, sur le marché européen.