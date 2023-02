Hazard parti pour continuer son incroyable série au Real

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Quatre ans après son transfert pour 115 millions d'euros au Real Madrid, Eden Hazard a tout pour être l'accident industriel du siècle dans le football. Pratiquement plus utilisé par Carlo Ancelotti, il devrait rater le classico face au Barça en coupe, une fois encore.

Il était l'un des meilleurs joueurs au monde à Chelsea mais, depuis de nombreux mois, il est presque devenu un inconnu au Real Madrid. Eden Hazard n'entre pas dans les plans de Carlo Ancelotti chez les Merengues et ses apparitions sur le terrain se font de plus en plus rares au fil des semaines. Le Belge ne fait plus le poids face à une armada constituée de Vinicius, Rodrygo, Marco Asensio notamment. Même le jeune uruguayen Alvaro Rodriguez lui a été préféré lors du derby madrilène samedi soir. Autant dire qu'Eden Hazard peut déjà faire une croix sur le classico face au FC Barcelone, en demi-finale de la coupe du Roi jeudi.

0/10, Hazard ne connaît pas le Classico !

Un scénario connu par l'expérimenté joueur belge. En effet, depuis son arrivée au Real Madrid en juin 2019, il n'a pas joué une seule fois le Classico contre le Barça ! Une statistique totalement folle alors que les deux clubs se sont joués neuf fois déjà durant cette période, la dixième étant prévue pour jeudi soir. Mais, cela symbolise parfaitement les années difficiles connues par Hazard au Real, comme l'explique bien le quotidien AS.

📊| Eden Hazard hasn't played a single minute in El Clasico since joining Real Madrid in 2019. The last time he played against Barcelona was in 2018 in the Champions League for Chelsea 🤯 pic.twitter.com/iHpv3B9C3K — Real Madrid News (@onlyrmcfnews) February 28, 2023

Eden Hazard avait raté ses quatre premiers classico pour cause de blessures alors qu'il a suivi les cinq suivants depuis le banc de touche. Aucune minute contre les Blaugranas, une réalité à laquelle vient s'ajouter d'autres chiffres parlants. Si Auxerre, Sunderland et Valenciennes sont les équipes les plus affrontées par Hazard en carrière (8 fois), les clubs espagnols les plus joués par Hazard ne l'ont été que 5 fois seulement. Il s'agit d'Elche, Alaves et l'Atlético Madrid. Enfin, cette saison, avec 296 minutes disputées, Hazard est le quatrième joueur le moins utilisé par Ancelotti. Seuls Odriozola, Vallejo et Mariano Diaz font pire que lui. Si Eden Hazard veut rejouer contre le Barça un jour, il devra vraisemblablement le faire pour un autre club.