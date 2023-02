Griezmann se dresse contre un Real tout puissant !

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

L'Atlético Madrid a réussi à ramener un point de son déplacement chez le voisin du Real Madrid, samedi soir. Cela aurait pu être plus si les Colchoneros avaient évolué à 11. L'expulsion de Correa ne passe pas, notamment chez Griezmann.

Les tenants de la théorie d'un Real Madrid maître de l'arbitrage ont encore eu de la matière cette semaine. En Ligue des champions, si le succès 5-2 à Liverpool était incontestable, la poussette de Carvajal sur Darwin Nunez à 3-2 l'était tout autant. Et, ce samedi, le derby madrilène a encore mis le feu aux réseaux sociaux. A 0-0, Angel Correa a été expulsé pour un coup de coude donné à Antonio Rudiger. Une décision controversée tant la sanction semblait forte pour une charge bénigne selon la plupart des observateurs espagnols interrogés.

Le Real ami des arbitres, Griezmann et son club excédés

L'Atlético a finalement réussi à ouvrir le score en infériorité numérique et à obtenir un match nul au final. Mais, sans cette expulsion, les Colchoneros auraient pu viser la victoire. Antoine Griezmann ne l'a pas digéré et l'a fait savoir sur Twitter. « YA VALE ! », a t-il écrit et que l'on peut traduire par « ÇA SUFFIT ! » en espagnol. Un message incisif qui semble se plaindre des erreurs arbitrales favorables au Real Madrid et plus globalement d'une protection du club merengue.

YA VALE ! ❤️🤍 — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) February 25, 2023

Griezmann traduit là le mécontentement général de toute son équipe. Son club a suivi sa démarche en publiant un cliché de la jambe de Correa, en sang après une intervention musclée et non sanctionnée de Nacho pendant le match.

Así está la pierna de nuestro 'agresor'.



Seguimos sin novedades en el Bernabéu. pic.twitter.com/mFGvI87tD9 — Atlético de Madrid (@Atleti) February 25, 2023

Diego Simeone n'était lui aussi pas en reste après le match. Déjà énervé après le derby de janvier dernier en coupe du Roi où il s'était plaint des fautes non sifflées contre Morata et de l'expulsion de Savic, il en a rajouté une couche sur le deux poids deux mesures entre son club et le Real Madrid. « L'histoire se répète, ça devient normal. Ce serait bien si nous pouvions tous concourir de la même manière », s'est-il lamenté auprès du diffuseur DAZN. Une injustice qui aura au moins eu le mérite de souder l'Atlético sur et en-dehors du terrain. Un moindre mal pour une équipe moins fringante cette saison.