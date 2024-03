Florentino Pérez fait un caprice, il s'appelle Kylian Mbappé

Kylian Mbappé sera un joueur du Real Madrid à la fin de la saison. En attendant l'officialisation de ce transfert, Viggo Mortensen, acteur de la trilogie le Seigneur des anneaux, estime que le club espagnol n'a pas besoin de l'arrivée du joueur français.

Avec Vinicius Junior, Rodrygo ainsi que Jude Bellingham, le Real Madrid possède l'un des meilleurs trios du monde actuellement. L'arrivée de Kylian Mbappé va grandement renforcer les rangs du club de la Maison Blanche. Pourtant, certains supporters ne sont pas convaincus par le recrutement du champion du monde français. Notamment Viggo Mortensen. À l'occasion du festival « Les Rencontres du Sud » à Avignon, l'acteur américano-danois a présenté son deuxième film comme réalisateur qui s'intitule « Jusqu'au bout du monde ». Celui qui a interprété Aragorn dans « Le Seigneur des anneaux » s'est exprimé sur l'apport de Kylian Mbappé et juge que le joueur de 25 ans n'est pas le bienvenu au Real Madrid.

🗣️ Viggo Mortensen: "We don't need Mbappé at Real Madrid. It's just for the ego of president Florentino. I think that with Bellingham and Rodrygo, we have what it takes, it's not necessary. He should've came here 2 years ago. It's too late now." pic.twitter.com/nbhaHd6k40