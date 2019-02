FCB : A peine arrivé, Todibo fait déjà une victime au Barça

Dans : Liga, Foot Europeen.

Alors que sa venue était programmée l’été prochain, Jean-Clair Todibo (19 ans) a atterri au FC Barcelone cet hiver.

Le club catalan a jugé nécessaire de sortir le Français du placard à Toulouse. Ernesto Valverde ayant déjà cinq éléments pour sa charnière, ce transfert anticipé devait permettre à sa recrue de s’acclimater tranquillement pour la saison prochaine. C’était du moins le plan dessiné à son arrivée il y a deux semaines. Car entre-temps, l’entraîneur du Barça a visiblement changé d’avis sur son nouveau défenseur central.

Todibo ferait très bonne impression auprès du staff par sa capacité d’adaptation et pour ses qualités athlétiques, révèle le média local Sport. Du coup, Valverde envisage de le lancer en Liga pendant la deuxième partie de saison. Une mauvaise nouvelle pour Jeison Murillo, le Colombien prêté par le FC Valence qui serait passé derrière le Guyanais dans la hiérarchie des défenseurs. Sachant que Vermaelen et Umtiti ne sont pas souvent disponibles cette saison, on pourrait voir Todibo à l’oeuvre beaucoup plus vite que prévu.