Face au Real, Griezmann a bien caché ses larmes

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Buteur lors du succès contre le Real Madrid (3-1) dimanche, Antoine Griezmann a été salué par le public du Civitas Metropolitano. En plein match, l’attaquant de l’Atlético Madrid n’a pas été insensible à cet hommage des supporters.

Oubliez les sifflets à l’encontre d’Antoine Griezmann. Dans le viseur des supporters de l’Atlético Madrid après son départ au FC Barcelone en 2019, le Français a su reconquérir le public madrilène. L’attaquant des Colchoneros en a eu la confirmation dimanche soir. Buteur de la tête, et auteur d’une belle performance, Antoine Griezmann a contribué à la victoire dans le derby contre le Real Madrid. Le public du Civitas Metropolitano l’a donc salué pendant la rencontre. Ce qui n’a pas laissé l’ancien Blaugrana insensible.

L'émotion de Griezmann

« Je suis très content, fier et plein de bonheur. J'ai failli verser deux ou trois larmes. Alors je me suis retenu et j'ai pensé à autre chose, a avoué l’international tricolore. Mais oui, la vérité est que je suis très heureux. Comme je l'ai dit, je sais que je n'ai pas été à la hauteur ces derniers temps, je savais que j'allais tout donner sur le terrain pour entendre à nouveau les supporters chanter. »

« Pour ne rien vous cacher, cela me remplit de joie et de fierté, a poursuivi Antoine Griezmann. Demain (ce lundi, ndlr), mon fils sera heureux et fier d’aller à l'école avec le maillot de l'Atlético. » L’attaquant passé par la Real Sociedad a également fait le bonheur du coach Diego Simeone, toujours satisfait de son implication. « Depuis que je suis entraîneur à l'Atlético, on a eu de grands joueurs qui ont agi de cette manière. Griezmann n'a aucun mal à revenir défendre, à souffrir, à jouer le match qu'il faut. C'est pour cela qu'il est l'un des joueurs les plus importants de l'équipe », a encensé l’Argentin.