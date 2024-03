Ethan Mbappé oublié à Madrid, un autre petit frère l'efface

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Pendant que Kylian Mbappé se prépare à rejoindre le Real Madrid, son petit frère fait également l’objet de rumeurs autour de la Maison Blanche. Ces informations sont pourtant contredites en Espagne, où l’on affirme qu’un autre petit frère va éclipser Ethan Mbappé cet été.

Kylian Mbappé pourrait bien débarquer au Real Madrid avec un autre Parisien dans ses valises. C’est du moins la version de certaines sources qui verraient bien l’attaquant du Paris Saint-Germain emmener l’un de ses proches. Son meilleur ami Achraf Hakimi, formé chez les Merengue, reste annoncé dans le viseur de la Maison Blanche. Tout comme Ethan Mbappé. Cette semaine, l’émission El Chiringuito nous apprenait que le clan Mbappé avait demandé au Real Madrid de recruter le petit frère de l'international tricolore. Ce que le cador espagnol aurait accepté.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ethan Mbappe (@ethanmbappe)

L’information reste à prendre avec des pincettes. D’autant qu’un autre média local évoque une tendance bien différente. De son côté, Planeta Real Madrid n’est pas du tout certain que le Real Madrid s’intéresse au milieu de 17 ans, et dont le contrat parisien expire également en juin prochain. En revanche, le site madrilène se mouille davantage sur la piste menant à Jobe Bellingham (18 ans). Le club dirigé par Florentino Pérez suivrait attentivement les performances du frère de Jude Bellingham à Sunderland (D2 anglaise).

Un nouveau Bellingham au Real ?

Il faut dire que le milieu offensif se distingue régulièrement depuis son arrivée pour 9 millions d’euros l’été dernier. D’ailleurs, son évolution ne passe pas inaperçue en Angleterre. Des clubs comme Arsenal, Newcastle, Chelsea, Liverpool et Manchester United sont cités parmi ses courtisans. Et la presse italienne parlait également d’une possible approche de la Juventus Turin. Autant dire que Jobe Bellingham aura l’embarras du choix. Le jeune talent aura peut-être l’opportunité de suivre son grand frère au Real Madrid, ou de tracer son propre chemin chez un autre cador.