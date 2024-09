Esp ‍: Zinedine Zidane fait un retour inattendu

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Sans club depuis trois ans, Zinedine Zidane attend désespérément que la place se libère en Equipe de France. Mais ces dernière heures, le champion du monde 1998 a fait son retour face aux caméras en Espagne.

Libre comme l’air depuis son départ du Real Madrid il y a trois ans, Zinedine Zidane ne semble pas intéressé par la perspective d’entraîner un club à court terme. Le champion du monde 1998 n’attend qu’une chose, que la place se libère en Equipe de France, où Didier Deschamps est sous contrat pour encore deux ans soit jusqu’en juin 2026. Ces derniers mois, « Zizou » a été associé à plusieurs clubs européens dont la Juventus Turin, Manchester United ou encore le FC Barcelone, sans que cela n’aille plus loin pour autant.

Présent lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, Zinedine Zidane se fait de plus en plus rare dans les médias. A l’affût des faits et gestes de l’ancienne légende du Real Madrid, la presse espagnole a néanmoins relevé en ce début de semaine la présence de l’ancien coach du club merengue à l’entraînement… du Bétis Séville. En effet, El Chiringuito révèle, images à l’appuis, que Zinedine Zidane a assisté à l’une des séances de Manuel Pellegrini. Seul sur un banc, l’ex-entraîneur du Real Madrid s’est contenté de regarder l’entraînement auquel participait l’un de ses fils, le plus jeune, Elyaz (18 ans).

Zidane présent à l'entraînement... du Bétis Séville

Défenseur central, le fils de Zinedine Zidane a rejoint le Bétis en février dernier mais n’a toujours pas disputé la moindre minute avec les Verdiblancos. Il peut en tout cas compter sur le soutien de son père, lequel le suit au plus près avec l’autorisation du Bétis Séville pour assister aux séances d’entraînement. Un retour inattendu face aux caméras alors qu’en Espagne, on se demande quand Zinedine Zidane reprendra du service, lui qui a remporté la Ligue des Champions à trois reprises durant sa carrière en tant qu’entraîneur.