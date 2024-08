EdF ‍: Zidane aura la peau de Deschamps, Dugarry le promet

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinédine Zidane est très flou concernant son avenir. Certains suiveurs doutent qu'il revienne un jour sur un banc mais pas Christophe Dugarry. Zizou dirigera les Bleus selon lui.

Zinédine Zidane entraînera t-il un jour l'Equipe de France ? Le doute est permis puisque Didier Deschamps s'accroche au poste de sélectionneur. Nommé en 2012, Deschamps n'est pas usé par le poste. Il a prolongé jusqu'en 2026. Pourtant, Zinédine Zidane avait émis l'idée de prendre la place de son ancien coéquipier dès 2022. Le coup de pression n'a pas vraiment fonctionné alors que Zidane était même présenté comme le successeur idéal pour diriger les Bleus. La carrière d'entraîneur de celui que l'on surnomme Zizou est désormais dans une impasse. Il n'a plus d'employeur depuis son départ du Real Madrid en 2021. Certains suiveurs évoquent déjà une fin de carrière définitive pour l'ancien numéro 10.

Zidane patiente mais il aura les Bleus

Ce débat a divisé les consultants de RMC. Jean-Michel Larqué a défendu l'idée que Zidane ne voulait pas sérieusement le poste de sélectionneur de l'Equipe de France, comme en atteste sa relative passivité dans ce dossier. Cela a eu le don d'agacer Christophe Dugarry, grand ami de Zizou. Dans l'émission Rothen s'enflamme, il a indiqué que Zinédine Zidane serait le futur sélectionneur français un jour. L'ancien joueur et entraîneur du Real Madrid attend sagement son tour mais entraîner les Bleus est bel et bien son obsession.

🗣💬"Tout le monde parle toujours à sa place. Le peu de fois où il a parlé, il a dit qu'il était intéressé par l'équipe de France. Mais c'est possible qu'on ne voie plus jamais Zidane entraîneur"



Christophe Dugarry n'exclut pas qu'on ne revoie plus Zidane sur un banc de touche. pic.twitter.com/9jijL2xCyk — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) August 28, 2024

« Quand Jean-Michel dit « Zizou n'est pas intéressé par l'équipe de France », il a tort. Zizou est intéressé par l'équipe de France. Je ne suis pas non plus dans sa tête pour dire qu'il est intéressé seulement et uniquement par l'équipe de France, mais disons que s'il doit entraîner à nouveau, sa plus grande et folle envie, c'est d'être entraîneur de l'équipe de France. Il l'a dit, redit et re-redit. […] Combien de temps est-il prêt à attendre ? Je n'en sais rien. Mais pour moi, c'est un incroyable gâchis. Je n'ai qu'une envie, c'est dire. « Merci Didier pour tout ce que tu as fait » et j'ai envie de voir comment les choses vont se passer avec Zizou. Zizou n'enfoncera jamais les portes, ce n'est pas son genre ni sa manière de faire », a expliqué Dugarry. Une manière détournée de demander encore le départ de Deschamps, lequel bloque à ses yeux le projet de son ami. Cependant, Zidane a un autre obstacle en la personne de Thierry Henry, vice-champion olympique et sélectionneur convaincant des Espoirs.