Zinedine Zidane n’ayant pas pris de gants pour annoncer en marge du match amical face au Bayern Munich le départ imminent de Gareth Bale, l’entraîneur français du Real Madrid précisant même que « le plus tôt sera le mieux », l’agent de l’international gallois n’a pas non plus été tendre lorsqu’il a été interrogé sur l’annonce de Zizou. « Zidane est une honte ». Il ne montre aucun respect à un joueur qui a tant apporté au Real Madrid », a lancé, dans un entretien à l’Agence France Presse, Jonathan Barnett, qui a toutefois confirmé qu’il était actuellement en action afin de trouver une porte de sortie honorable pour Gareth Bale.

L’agent du joueur gallois n’avait pas caché en mars dernier que le retour de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid n’était pas une bonne nouvelle pour Gareth Bale, le coach français n’étant pas vraiment fan de Bale, lequel n’était pas non plus sur la même longueur d’onde que Zidane. Le divorce était donc inéluctable, mais à priori ce ne sera pas avec des mots doux. Reste à trouver quel club pourra s'offrir un joueur qui a détenu pendant pendant quelques mois le record pour un transfert, le Real Madrid ayant payé 101ME en 2013 pour le faire venir de Tottenham.