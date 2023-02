Esp : Zidane appelle le Real Madrid, l'OL est concerné

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

Sans club depuis son départ du Real Madrid en juin 2021, Zinédine Zidane souhaite désormais revenir sur un banc. Parmi toutes les possibilités, un retour au Real Madrid n'est pas exclu. Le technicien français compte bien sur Rayan Cherki.

Zidane et le Real Madrid, c'est une histoire d'amour qui ne sera jamais réellement terminée. Après un passage en tant que joueur puis deux comme entraîneurs, le ballon d'or 98 est proche de revenir encore une fois dans le club de la capitale espagnole. Si Carlo Ancelotti quitte la Maison Blanche à la fin de la saison, Zidane sera l'un des principaux choix de la direction madrilène pour reprendre les Merengues. Néanmoins, l'ancien milieu de terrain a également des sollicitations du PSG et de la Juventus de Turin pour devenir entraîneur d'un nouveau club, alors que l'OM rêve de lui si un jour les conditions le permettent. Selon les informations de Planeta RealMadrid, Zidane a récemment appelé Florentino Pérez pour le féliciter de la victoire du club en Coupe du monde des clubs, la cinquième dans l'histoire du Real Madrid. Durant cet échange téléphonique, les deux hommes ont discuté du probable retour de Zidane en Espagne. Un retour qui est possible avec une condition favorable à cela.

Zidane veut revenir au Real Madrid mais avec Cherki

Le média espagnol affirme que Zinédine Zidane a demandé à son président de recruter Rayan Cherki. Le jeune attaquant de 19 ans réalise une saison intéressante avec l'OL. Auteur de 4 buts et 4 passes décisives, le Français rappelle un certain Karim Benzema à Lyon. Zidane voit probablement un grand avenir pour Rayan Cherki et aimerait le faire venir au Real Madrid afin de lui faire passer un cap dans sa carrière. Que sa venue à Madrid se fasse ou pas. L'opération pourrait coûter 40 millions d'euros au club madrilène. Zidane sait que si le Real Madrid ne passe pas immédiatement à l'offensive, le PSG qui a déjà tenté de le recruter lors du dernier mercato hivernal, essayera de nouveau d'enrôler l'un des joueurs les plus talentueux d'Europe. Zidane y tient en tout cas.