Esp : Antonio Conte refuse d'entraîner le Real Madrid !

Dans : Liga, Foot Europeen.

Pour un camouflet c'est un camouflet taille XXL qu'a infligé Antonio Conte à Florentino Perez, le président du Real Madrid en quête d'un nouvel entraîneur.

En effet, Sky Sport affirme ce mercredi midi que l'entraîneur italien, limogé en fin de saison passée par Chelsea, a tout simplement refusé l'offre transmise par le géant espagnol afin qu'il devienne le successeur de Julen Lopetegui. Ce dernier ayant, lui, été viré suite au cataclysmique naufrage du Real Madrid face au FC Barcelone. Selon le média anglais, Antonio Conte a le sentiment que « ce projet n’était pas le bon pour lui », et il aurait finalement décidé de dire non à Florentino Perez, préférant se mettre à l'écart au moins jusqu'à l'été prochain. Néanmoins, le coach transalpin pourrait sortir de cette année sabbatique à la mi-saison s'il sent que le projet qu'on lui propose est à la hauteur de ses attentes.

Si cette information se confirme, c'est évidemment une gifle, une de plus, pour Florentino Perez qui pensait pouvoir convaincre Antonio Conte de devenir l'entraîneur du Real Madrid. Mais visiblement la manière dont Julen Lopetegui a été viré, avec un communiqué assassin à son encontre, a fait des dégâts. Et le président des Merengue pourrait bien le regretter amèrement dans les prochains jours.