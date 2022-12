Esp : Vinicius encore victime de racisme, Tebas interpellé

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Vendredi soir, le Real Madrid s'est imposé à Valladolid 2-0. Un succès non sans difficultés et non sans problèmes pour Vinicius Jr. Le Brésilien s'est plaint d'actes racistes du public, lesquels ont été postés sur les réseaux sociaux. Il appelle à une réaction ferme de la Liga.

Malheureusement, les semaines se suivent et se ressemblent pour Vinicius sur les terrains de Liga. Si sportivement tout va bien pour le Brésilien du Real Madrid (6 buts et 3 passes décisives), ses soucis viennent plutôt de son rapport aux supporters adverses. Le Madrilène est en effet régulièrement ciblé avec des insultes et des actes racistes. L'exemple le plus marquant avait eu lieu lors du derby de Madrid, en septembre dernier. Les supporters de l'Atlético l'avaient visé avant et pendant le match par un chant aux paroles sans équivoque : « Tu es un singe, Vinicius, tu es un singe », avaient-ils scandé.

Vinicius exhorte la Liga à enfin agir sur le racisme

"P... mono", le dicen a Vinicius. Más racismo en el fútbol español 🤢 pic.twitter.com/QpQTl5cz76 — MadridistaReal (@RMadridistaReal) December 30, 2022

Des actes qui avaient échappé aux sanctions de la Ligue et de la justice espagnole. De quoi donner des idées aux supporters de Valladolid vendredi soir. Ces derniers ont insulté Vinicius, avec des références clairement racistes, mais aussi des cris de singe bien audibles sur les vidéos publiées sur les réseaux sociaux. « Negr** de merde », « Puta** de singe », « conna*** de noir », ont-ils dit notamment. Les dérapages de trop pour Vinicius, lequel a réagi sur Instagram et Twitter. Il appelle la Liga à réagir fermement, l'accusant de passivité sur ce sujet.

Os racistas seguem indo aos estádios e assistindo ao maior clube do mundo de perto e a @LaLiga segue sem fazer nada…

Seguirei de cabeça erguida e comemorando as minhas vitórias e do Madrid.

No final a culpa é MINHA. 🤙🏿 pic.twitter.com/5ztuTjP4s6 — Vini Jr. (@vinijr) December 31, 2022

« Les racistes continuent de se rendre dans les stades et de voir jouer le meilleur club du monde de près, et LaLiga continue de ne rien faire [...] Je garderai la tête haute et célébrerai mes victoires et celles du Real Madrid. A l’arrivée, (de toute façon) c’est ma faute », a t-il regretté dans son message. Une sortie pour faire bouger les lignes alors que le problème du racisme dans les tribunes, souvent imputé uniquement à l'Italie, est une préoccupation majeure en Espagne dans les ligues professionnelles ou dans les championnats amateurs.