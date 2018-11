Esp : Une légende du Barça vient en aide à Dembélé

Dans : Liga, Foot Europeen.

Si Ousmane Dembélé pensait se faire oublier à Clairefontaine, en laissant tous ses problèmes en Espagne, c’est raté !

Pendant que l’ailier du FC Barcelone prépare les prochains rendez-vous de l’équipe de France, la presse ibérique ne l’épargne pas. Plusieurs médias soulignent encore le comportement de l’ancien Rennais qui agace le club catalan. Bien placé pour connaître l’environnement au Barça, Carles Puyol regrette cet acharnement et conseille au Français de se montrer irréprochable.

« Dembélé est jeune. Je ne suis pas dans le vestiaire, je ne connais pas leur quotidien. Il faut l'aider parce que ce n'est pas facile de s'adapter à la philosophie du Barça où tout est très médiatisé, a réagi l’ancien capitaine blaugrana, dans des propos relayés par Mundo Deportivo. Là-bas, tu arrives une fois en retard à l'entraînement et c'est comme si c'était la fin du monde. Il doit apprendre et il a de bons mentors pour l'aider. »

Dembélé a les cartes en main

« Tout dépendra de son attitude, a-t-il ajouté. C'est important qu'il réfléchisse et qu'il se rende bien compte dans quel club il est. Parce que quand on est jeune, on ne se rend pas compte de ce qu'on laisse filer, et quand on veut réagir, il est déjà trop tard. Je pense qu'il est récupérable. S'il a envie de progresser et d'apprendre, il est au meilleur endroit, mais tout dépend de lui. » Un taulier tel que Puyol aurait sûrement recadré Dembélé depuis longtemps…