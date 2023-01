Esp : Un star en prison, le Barça sous le choc

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

Depuis quelques jours, Dani Alves, ancien joueur légendaire du FC Barcelone, est accusé de viol par une jeune femme de 23 ans. Le défenseur brésilien a été placé en détention provisoire. Une nouvelle qui a ébranlé le Barça et choqué Xavi, son ancien coéquipier.

Visé par une enquête d'agression sexuelle pour des faits qui se seraient déroulés dans la nuit du 30 au 31 décembre, dans une boîte de nuit à Barcelone, Dani Alves est plongé dans la tourmente. Bien que l'international brésilien (126 sélections) nie totalement les faits qui lui sont reprochés, le joueur de 39 ans a été placé en détention provisoire sans caution sur ordre du chef du 15e tribunal d'instruction de Barcelone dans la prison de Brians 1. Dani Alves risque entre 4 et 12 ans de prison. Le monde du football a été particulièrement choqué par cette nouvelle sur le joueur le plus titré de l'histoire du ballon rond (40 titres) et notamment son ancien coéquipier et plus récemment entraîneur, Xavi.

Le Barça et Xavi sous le choc

« Il est difficile de commenter une telle situation. Je pense que je suis surpris et choqué comme tout le monde. Je suis en état de choc. La justice statuera quoi qu'il en soit. Ce n'est pas notre affaire. Je me sens très mal pour lui. Je suis surpris vu sa personnalité et comment il était avec nous. Je suis surpris et choqué » a déclaré le coach de FC Barcelone en conférence de presse. Depuis cette affaire qui retourne la Catalogne et le Brésil, Dani Alves a résilié son contrat avec son club mexicain, les Pumas UNAM avec qui il a disputé 12 rencontres. Considéré comme un joueur légendaire du FC Barcelone, Dani Alves réfute toutes les accusations malgré les informations recueillies par les Mossos qui ont interrogé plusieurs témoins et ont eu accès aux vidéos des caméras de surveillance.