LdC ‍: Bayern puissance 9, Mbappé et le Real assurent

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, phase de ligue, 1ère journée

Tenant du titre, le Real Madrid a peiné pour battre Stuttgart à Bernabeu. Bousculés en première période, les Merengues réagissaient bien après le repos. Mbappé concluait un contre mené par Rodrygo. Si Undav égalisait ensuite pour le VFB, le Real accélérait encore en fin de match via Rudiger et Endrick pour l'emporter 3-1. Liverpool a fait meilleure impression en l'emportant 1-3 à San Siro face à l'AC Milan. Menés rapidement par un but de Pulisic, les Reds ont compté sur les coups de casque de leurs centraux Konaté et Van Dijk pour renverser la vapeur ensuite. Le carton de la soirée est à mettre à l'actif du Bayern, vainqueur 9-2 de Zagreb avec un quadruplé de Kane et un doublé d'Olise.