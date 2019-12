Esp : Un Barça-Madrid au rabais, et oui ça existe !

Dans : Liga.

Championnat d'Espagne - 10e journée (match en retard)

Camp Nou

FC Barcelone et Real Madrid : 0 à 0

Match au sommet du football mondial, l’affiche entre le FC Barcelone et le Real Madrid a débouché ce mercredi soir sur un nul (0-0) après une rencontre insipide.

Face à une formation barcelonaise pas très inspirée, le Real Madrid prenait ses aises dès le coup d’envoi, et il fallait un miracle arbitral pour que le Barça ne se voit pas sanctionné par au moins un penalty, suite à une faute de Rakitic sur Varane (19e). Et si l’an passé le Barça avait survolé le Clasico au Camp Nou (5-1), les Catalans étaient plutôt heureux d’arriver à la pause sur un score nul et vierge.

La seconde période n’était guère plus éblouissante que la première, seul un but de Gareth Bale refusé pour un hors-jeu d’un millimètre confirmé par la VAR, mettait un peu d’animation dans ce triste Clasico (73e). Même si le ton montait (très) légèrement en fin de rencontre, ce Barça-Madrid se terminait sur un 0-0 qui ne restera pas dans les annales. Cela faisait 17 ans que le duel entre les deux rivaux espagnols ne s'était pas terminé sur un tel score. Au classement, le FC Barcelone et le Real Madrid restent à égalité. A noter que de sérieux incidents à l'extérieur du Camp Nou ont poussé les autorités à demander au public de patienter avant de sortir du stade.