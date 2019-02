Esp : Trop endetté, le Barça emprunte 140ME aux USA !

Dans : Liga, Foot Europeen, PSG.

Endetté pour un montant proche des 200ME, le FC Barcelone s'est tourné vers les marchés financiers américains afin de procéder à un emprunt de 140ME a indiqué le très sérieux quotidien espagnol El Pais. Deux fonds d'investissements US, Prudential’s Pricoa Capital Group et Barings ont respectivement prêté 90 et 50ME au club catalan, ce que le Barça a justifié en affirmant que les sociétés américaines étaient plus habituées à faire des deals dans le sport que les investisseurs européens. Ce prêt de 140ME aurait été négocié à un taux d'intérêt de 1,8%, et il ne sera pas remboursable avant cinq ans.

Si le FC Barcelone a été contraint d'aller chercher ces millions d'euros outre-Atlantique, c'est pour pouvoir se permettre d'être réactif en cas d'opportunités sur le marché des transferts, le Barça ayant fait savoir que cet emprunt n'était pas destiné aux travaux d'extension du Camp Nou. Car si le géant espagnol a fini la saison avec un chiffre d'affaires de 914ME, ses charges salariales représentent 500ME, et son endettement aurait atteint 160ME selon les chiffres fournis à la Liga, chère à Javier Tebas. Voulant pouvoir se donner de la marge, le FC Barcelone est donc allé piocher aux Etats-Unis, et n'a eu aucun mal à trouver des investisseurs. On ne prête qu'aux riches...